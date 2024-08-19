Новый компьютерный томограф заработал в клинической больнице Ленинского округа

В Видновскую клиническую больницу поступил новый компьютерный томограф. Он установлен в стационаре, где для его размещения подготовили специальный кабинет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленинского городского округа.

Современный высокотехнологичный аппарат расширяет диагностические возможности системы здравоохранения муниципалитета.

«Новый компьютерный томограф делает 160 снимков в секунду. Его установили на замену аппарата, возможности которого ограничивались 16 снимками в секунду. Кроме того, он позволит сделать сканирование не только быстрым, но и высокоточным. 3D-изображение дает возможность распознать даже небольшие аномалии при оптимальном уровне лучевой нагрузки», — сказал главврач Видновской клинической больницы Бутай Бутаев.

Он уточняет, что КТ позволяет исследовать кровеносную систему, сердце, сосуды, внутренние органы, головной мозг, скелет, а также делать коронарографию. Кроме того, новый аппарат отличается высоким качеством картинки.

«Аппарат более удобен как для работы сотрудников диагностической лаборатории, так и для пациентов. Если на предыдущем оборудовании нужно было задерживать дыхание на 20 секунд, то на новом — всего лишь на 3, что более комфортно для тяжелых пациентов», — сказала рентген-лаборант кабинета КТ Анастасия Байкова.

Она добавила, что диагностику на новом оборудовании проходят пациенты с инсультами, тромбоэмболией, мочекаменной болезнью, абсцессами, заболеваниями ЛОР-органов и другими диагнозами. Всего за сутки аппарат позволяет обследовать более 50 человек.

КТ был приобретен в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.