Новый клинический психолог начал работать в детской больнице МОЦОМД

Рясная завершила свое обучение в 2021 году в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова по специальности «Клиническая психология». В 2023 году она прошла дополнительные курсы повышения квалификации в Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования города Москвы, изучая кризисные состояния у детей и подростков. Профессиональные интересы специалиста охватывают работу с детьми, подростками и их родителями. Она проводит исследования интеллекта, экспериментально-психологические исследования и занимается психообразованием.

«Лечащий врач, психолог и родители должны действовать как единая команда, чтобы избежать сбоев в передаче информации о состоянии ребенка. Важно отслеживать все эмоциональные трудности с момента поступления ребенка в стационар, что значительно снижает риск осложнений», — отметила психолог.

Также с 2023 года она работает в диспансерном отделении Центральной областной психиатрической больницы имени Усольцева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.