Новый кардиолог начал работать в больнице Долгопрудного

Базовое медицинское образование она получила в Саратовском государственном медицинском университете им. В. И. Разумовского по специальности «Педиатрия».

Прошла ординатуру Северо-Западного государственного медицинского университета им. И. И. Мечникова по той же специальности. А в 2020 году — по специальности «Кардиология» — в Национальном медицинском исследовательском центре терапии и профилактической медицины Минздрава РФ.

С 2014 года Елена Сергеевна работала в многопрофильных стационарах скорой помощи Москвы, на станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова.

Сегодня Елена Титоренко — врач-кардиолог отделения кардиологии стационара Долгопрудненской центральной городской больницы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.