сегодня в 07:48

Новый флагманский центр на базе больницы в столице готов на 90%

Новый флагманский центр на базе больницы им. Буянова в Москве построили на 90%. Площадь здания составит около 15 тыс. кв. м, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

В здании врачи смогут принимать 200 экстренных пациентов ежедневно. На территории больницы разместят девять разнопрофильных операционных, в том числе одна гибридная.

Центр будет работать по новому стандарту, куда входят единые алгоритмы оказания экстренной помощи, мультидисциплинарная бригада специалистов и уникальные цифровые технологии.

Во флагмане появятся свыше 1,2 тыс. единиц современного высокотехнологичного оборудования, при помощи которого будут лечить пациентов.

Всего на территории Москвы обустроят шесть флагманских центров.