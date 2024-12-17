сегодня в 15:30

Новый фельдшерский здравпункт возведут в округе Подмосковья в 2025 г

Министерством имущественных отношений Московской области согласовано ГКУМО «Дирекция заказчика капитального строительства» предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 0,4 га с видом разрешенного использования «Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» для строительства здания фельдшерского здравпункта, сообщает пресс-служба ведомства.

Фельдшерский здравпункт будет построен в д. Каменка городского округа Кашира. Возведение стало возможным благодаря государственной программе Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры и национальному проекту «Здравоохранение».

В новом медицинском учреждении будут организованы кабинет для приема пациентов, процедурная, а также помещения для хранения медикаментов и оборудования. Прилегающую территорию благоустроят.

Благодаря строительству новых фельдшерско-акушерских пунктов (ФАПов) и здравпунктов на территории Московской области жители в отдаленных селах и деревнях получают качественную медицинскую помощь рядом с домом.

Ввести в эксплуатацию новый объект здравоохранения планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.