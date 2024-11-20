Новый ФАП появится в Дмитровском округе в 2025 году

В рамках государственной программы Московской области по строительству объектов социальной инфраструктуры в следующем году в поселке совхоза «Буденновец» Дмитровского округа построят новый фельдшерско-акушерский пункт. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время ведется проработка территории под его размещение.

Согласно установленным нормам, в фельдшерско-акушерском пункте будут предусмотрены все необходимые помещения: процедурная, комната для фельдшера и акушерки, комната для временного пребывания пациентов и комната для экстренного принятия родов. Кроме того, здесь будут санитарная комната и два санузла — один для персонала, другой для пациентов.

В этом году в деревнях Бунятино и Княжево в рамках программы «Здравоохранение Подмосковья» провели ремонт ФАПов. Специалисты обновили фасады и входные группы, установили пандусы, провели внутренние отделочные работы, оснастили новым оборудованием и мебелью. В Бунятино отремонтировали и кровлю здания. В обоих пунктах медпомощь получают почти 3 тысячи человек, из них 500 — дети. Здесь можно пройти 1-й этап диспансеризации, получить льготные лекарства или телемедицинскую консультацию врача поликлиники.

«Фельдшерско-акушерский пункт является важным учреждением для жителей сельской местности. Здесь люди любого возраста могут получить доврачебную первичную медико-санитарную помощь. В Бунятино и Княжево помимо проведенного ремонта закуплено новое оборудование и мебель. Все это способствует повышению качества медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского городского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.