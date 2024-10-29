Новый ФАП открылся в округе Шаховская

В деревне Дубранивка городского округа Шаховская заработал новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный по модульной технологии. Здесь жители могут получить консультацию фельдшера, пройти первый этап диспансеризации, вакцинацию, получить льготные лекарства. В деревне уже 15 лет работает один фельдшер — Раиса Лобачева. Теперь она сможет вести прием в современном здании в более комфортных условиях, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем масштабную работу по развитию первичной медицинской помощи в сельской местности. Новый ФАП в деревне Дубранивка обслуживает почти 800 жителей деревни, в том числе более 100 детей. Это уже шестой ФАП в Подмосковье, построенный по модульной технологии строительства. На этой неделе планируем открыть еще 2 таких фельдшерско-акушерских пункта», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Новый ФАП расположен по адресу: Московская область, городской округ Шаховская, деревня Дубранивка, улица Школьная, д. 7А. Записаться на прием в фельдшерско-акушерский пункт можно по номеру 122 и через региональный портал Госуслуг «Здоровье».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.