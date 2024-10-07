Новые врач-терапевт и врач-травматолог приступили к работе в больнице Шатуры

Виктория Бессонова — новый врач-терапевт в Шатурской больнице. В Подмосковье приехала из Рязани. Там в 2023 году Виктория окончила медицинский университет. Еще будучи на 4 курсе пошла работать в поликлинику, во время ковида трудилась на скорой помощи. Такая практика быстро превратила вчерашнего студента в настоящего врача. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Опыт работы в принципе такой неплохой, я считаю, для человека, который только год назад закончил университет. На скорой знаю стихию свою, в поликлинике знаю, в стационаре знаю, по чуть-чуть собирается в большой клубочек», — сказала врач-терапевт ГБУЗ МО «Шатурская больница» Виктория Бессонова.

Теперь у Виктории Романовны есть свой участок с более чем 1 500 пациентов. Ее трудовой день — это прием, назначение лечения, а еще вызовы на дом. Только в октябре штат Шатурской больницы пополнится 9 врачами: это педиатр, несколько терапевтов, онколог, рентгенолог.

Решают проблему нехватки специалистов меры поддержки. Одна из них — программа «Земский доктор». Хороший стимул приехать в небольшой город. Так и сделал Константин Елисейкин врач-травматолог. Стаж работы почти 10 лет. Врач — выпускник Ивановской государственной медицинской академии.

«Все азы, все, что я умею сейчас в принципе, я получил благодаря коллегам из Ступинской центральной районной клинической больницы, мой трудовой путь начинался именно оттуда», — сказал врач-травматолог ГБУЗ МО «Шатурская больница» Константин Елисейкин.

В Шатурской больнице работают почти 200 врачей. Вакансии еще есть. Не хватает узких специалистов.

«Нам требуется еще участковый терапевт, требуются узкие специалисты, такие как детский травматолог, детский кардиолог. Мы регулярно общаемся медицинскими институтами в Рязани, достаточно близко общаемся с Москвой, пытаемся найти этих специалистов», — отметил главный врач ГБУЗ МО «Шатурская больница» Алихан Гарунов.

Он добавил, что пришедших работать в медучреждения округа специалисты могут рассчитывать на меры поддержки.

«Их в Подмосковье несколько. Кроме программы „Земский доктор“, врачам компенсируется аренда жилья, есть социальная ипотека. Суть этой программы в том, что стоимость новой квартиры берет на себя областное правительство, а ее обладателю остается лишь выплачивать проценты», — уточнил Гарунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.