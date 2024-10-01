Новые автомобили поступили в службу неотложной помощи Каширской больницы

С начала года в медицинские учреждения городского округа Кашира поступило 3 автомобиля «Лада Гранта». Машины задействованы централизованным отделением медико-санитарной помощи на дому (ЦО ПСМП), который начал работу с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В составе ЦО ПСМП три бригады врачей и фельдшеров, работающих семь дней в неделю с 8:00 до 20:00, включая праздничные дни.

«Неотложка» приезжает на дом, когда нет угрозы для жизни пациента. Например, при пищевых отравлениях, сильной головной боли, высокой температуре, недомогании у людей пожилого возраста, а также при обострении или ухудшении состояния людей с хроническими заболеваниями. В случае, если состояние не требует срочной помощи, следует обратиться в поликлинику для консультации и лечения.

Если же возникают угрожающие жизни состояния, такие как сильные боли в груди, удушье, резкое падение артериального давления или потеря сознания, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь.

Вызвать бригаду неотложной помощи на дом можно: позвонив в поликлинику, на номера 103 и 112, а также в колл-центр 122.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.