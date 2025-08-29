Новые ангиограф, МРТ и рентген-аппарат заработали в больницах Подмосковья

Современное тяжелое оборудование ввели в работу в медорганизациях Подмосковья. В Егорьевской больнице заработал новый ангиограф, в Домодедовской — аппарат МРТ, в Красногорской — флюорограф. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Для качественной диагностики и эффективного лечения важно оснащать медицинские учреждения современным тяжелым оборудованием. Новые МРТ и флюорограф позволят повысить доступность диагностических исследований, что особенно важно для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. А благодаря ангиографу, врачи смогут увеличить количество высокотехнологичных операций пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы. На закупку новой техники было направлено более 280 млн рублей», — рассказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Новый ангиограф стал вторым в Егорьевской больнице. Он позволит повысить доступность экстренной и плановой медицинской помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В поликлинике № 2 Домодедовской больницы установлен аппарат МРТ. Это первый магнитно-резонансный томограф в больнице.

«Благодаря введению в эксплуатацию нового аппарата МРТ, наши пациенты смогут проходить современную точнейшую диагностику рядом с домом. В смену планируется проводить 17 исследований. Ранее в нашу больницу поступили передвижной рентген-аппарат — он уже введен в работу, а также ангиограф — ведем подготовку к его вводу в эксплуатацию», — сказал главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

Новый флюорограф в Красногорске установлен в поликлинике в поселке Петрово-Дальнее. На нем проводятся исследования как взрослым, так и детям.

В настоящий момент МРТ и ангиограф работают в тестовом режиме. Диагностика на новом оборудовании выполняется бесплатно, по полису ОМС. На нее направит лечащий врач при наличии медицинских показаний. Оборудование закупается благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025 года уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.