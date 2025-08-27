Новую современную больницу построят для жителей Реутова к 2028 году

Новая многопрофильная больница, которую возводят в рамках масштабного проекта на территории микрорайона Ольгино в Реутове, откроется в 2028 году. Это крупнейшее медицинское учреждение на востоке Подмосковья, строительство которого началось по поручению президента России. Расположенная в непосредственной близости от города, новая больница значительно повысит доступность высококачественной медицинской помощи для жителей Реутова, сообщает пресс-служба администрации округа.

Общая площадь медицинского центра составит около 160 тыс. кв. м. В его составе будет два корпуса на 1123 койки, а также амбулаторно-поликлинический комплекс, рассчитанный на 300 посещений в смену. Здесь смогут работать около 3000 специалистов по 26 профилям, что сделает учреждение крупнейшим в регионе с таким уровнем оснащения и кадрового ресурса

На базе новой больницы будут функционировать сосудистый центр, 23 операционные, оснащённые системой телемедицины, хирургические отделения, а также специальная вертолетная площадка для экстренной медицинской эвакуации. В учреждении планируется установка 30 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования, что обеспечит точную диагностику и передовые методы лечения.

Ход строительства контролируется с применением цифровых технологий. На объекте используется интеллектуальная система «Цифровой бригадир», которая в режиме реального времени отслеживает выполнение работ. На данный момент выполнено порядка 25% от общего объема: завершён монолит, установлены окна, ведется работа над фасадами и инженерными сетями.

Открытие лечебного учреждения в микрорайоне Ольгино также предусматривает развитие дорожной инфраструктуры. Проектируются новые транспортные развязки, в том числе путепровод через железную дорогу у станции Черное, что обеспечит удобный подъезд к медцентру жителям Реутова и близлежащих городов.

«Это будет одна из лучших больниц в нашей стране — и по уровню оборудования, и по возможностям медицины. Очень важно, чтобы все жители, вне зависимости от места проживания, могли получить высококвалифицированную помощь рядом с домом», — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Завершение строительства и полное открытие больничного комплекса запланировано на 2028 год.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.