Новое помещение регистратуры открылось в приемном отделении МОНИКИ

В приемном отделении МОНИКИ им. Владимирского открылось новое помещение регистратуры для плановых пациентов. Здесь создана комфортная зона ожидания с розеткам для зарядки гаджетов, функционируют системы кондиционирования, установлена мебель и современное оборудование, а также внедрена система электронной очереди. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Благодаря изменениям сейчас в отделении может одновременно работать до 12 регистраторов, что значительное сократило время ожидания для пациентов. Все это позволяет пациентам чувствовать себя более комфортно и быстрее проходить все этапы. Приемное отделение МОНИКИ им. Владимирского было открыто после ремонта в 2023 году. Здесь разделены потоки плановых и экстренных пациентов, и в шаговой доступности расположены смотровые, прививочные, перевязочные, а также кабинеты для оказания оториноларингологической и офтальмологической помощи, кабинет челюстно-лицевой хирургии.

«Мы стремимся обеспечить максимальный комфорт и удобство для каждого, кто обращается в приемное отделение МОНИКИ им. Владимирского. Благодаря открытию новых помещений мы сократили время ожидания, создали атмосферу спокойствия и уверенности, которая так необходима пациентам. Внедрение современных технологий и разработок позволяет нам значительно улучшить качество медицинской помощи на каждом этапе лечения пациента», — отметил директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

«Мы с гордостью представляем наше усовершенствованное приемное отделение, которое позволит нам обеспечить пациентам еще более быстрый и качественный медицинский уход. Наша цель — сделать первый этап обращения за медицинской помощью максимально удобным и эффективным для каждого пациента», — сказал заведующий приемным отделением МОНИКИ им. Владимирского Ефим Саввиди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.