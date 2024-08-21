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Новая заведующая неврологическим отделением в Дедовске приступила к обязанностям

Истринская клиническая больница продолжает знакомить жителей со своими кадрами. Так, новой заведующей неврологическим отделением в Дедовске стала Аминат Кабардаева. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Аминат Кабардаева о профессии врача мечтала с детства. Девушка успешно окончила Ростовский государственный медицинский университет, там же прошла ординатуру.

В 2017 году уехала в Нижневартовск и начала рабочую деятельность в местной поликлинике. После переезда в Подмосковье работала в поликлинике Красногорска.

На новом месте в Истринской клинической больнице в должности заведующей неврологическим отделением в Дедовске Аминат Эдуардовна планирует вложить все свои знания, опыт и силы в дальнейшее развитие отделения.

Первоочередная задача, по мнению специалиста, — набрать штат квалифицированных врачей-неврологов.

«У нас достаточно коек, чтобы оказывать помощь большему количеству людей, чем сейчас. Лечить головные боли, помогать людям в постинсультном состоянии, пациентам с ДЦП и другими диагнозами», — отметила Аминат Кабардаева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.