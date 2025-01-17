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Новая поликлиника в Королеве достроена на 10%

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства нового медицинского учреждения в Королеве — поликлиники смешанного типа, рассчитанной на 1000 посещений в смену. Здесь жители смогут получить качественную медицинскую помощь, включая экстренные случаи, сообщает пресс-служба ведомства.

Объект возводится на территории Королевской больницы на улице Циолковского. Застройщик — ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства».

На данный момент общая строительная готовность — порядка 10%. Завершены работы подготовительного периода. Сейчас рабочие возводят монолитный каркас подземной и надземной частей здания.

Площадь пятиэтажной поликлиники составит порядка 18 тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание трех отдельных блоков: детского, взрослого и травматологического отделений. Вход в детскую и взрослую секции организуют раздельным.

В поликлинике установят современное оборудование, а штат укомплектуют высококвалифицированными специалистами в таких областях, как терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология, стоматология и ультразвуковая диагностика. Также планируется открытие Центра амбулаторной онкологической помощи и дневного стационара на 45 мест.

Особенностью объекта станет сложная форма корпуса, напоминающая букву «Х». Данное архитектурное решение позволит обеспечить удобную планировку помещений и эффективное использование пространства. Кроме того, проект учитывает потребности людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивая их комфортное пребывание внутри здания и на прилегающей территории. Для автомобилистов оборудуют открытые парковочные места непосредственно рядом с учреждением.

Завершить строительство планируют во втором квартале 2027 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.