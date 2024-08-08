Новая подстанция скорой медпомощи появится в селе Поречье Можайского округа

Пост скорой медицинской помощи вскоре появится в селе Поречье Можайского городского округа. Здание будет рассчитано на дежурство трех бригад в смену, сообщает пресс-служба администрации округа.

В двухэтажном здании разместятся диспетчерская, комнаты отдыха бригад и водителей, столовая, кабинет предрейсовых осмотров, помещения амбулаторного приема, учебно-методический кабинет, комната хранения медикаментов, а также иные административные и вспомогательные помещения.

На прилегающей территории будет обустроен гараж для автомобилей скорой медпомощи, открытая стоянка, парковочное пространство.

Новый объект здравоохранения включен в государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и сдать его планируется в 2025 году.

Подстанция скорой помощи в Можайске продолжит свою работу в прежнем режиме. Но с введением в эксплуатацию подстанции в Поречье территория обслуживания перераспределится.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с осени этого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформлены страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.