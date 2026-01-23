Норовирусная инфекция: кто в группе риска и как защититься

Доцент Свищева: норовирус особенно опасен для детей и пожилых людей

Норовирусная инфекция остается одной из самых распространенных причин острых гастроэнтеритов в мире. Доцент кафедры медико-биологических дисциплин университета «Синергия» Мария Свищева объяснила, что заболевание особенно опасно для детей, пожилых людей и лиц с ослабленным иммунитетом, сообщает RuNews24.ru .

Норовирус вызывает острый гастроэнтерит, который проявляется тошнотой, рвотой, диареей и болями в животе. Симптомы обычно появляются после короткого инкубационного периода — от 10 часов. По словам Марии Свищевой, тяжелое течение болезни чаще наблюдается у маленьких детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом.

Возбудитель получил название по месту первой зарегистрированной вспышки — городу Норуолк в США. Источником инфекции становится заболевший человек или вирусовыделитель. Норовирус отличается высокой заразностью: для заражения достаточно нескольких десятков вирусных частиц.

«Инфицированный человек опасен для окружающих еще до появления симптомов. Иногда заражение протекает бессимптомно, но человек все равно выделяет вирус и может заразить других», — пояснила Свищева.

Вирус передается через пищу и воду, с фекалиями и через слизистую оболочку рта. Норовирусы обнаруживали в морепродуктах, ягодах, овощах, замороженных полуфабрикатах, мясе, хлебобулочных изделиях и даже в пищевом льде.

Вспышки чаще происходят в местах массового скопления людей — домах престарелых, больницах, учебных заведениях, на круизных лайнерах и в лагерях. Наибольший риск заражения сохраняется в холодное время года, когда люди чаще находятся в помещениях.

Специфической профилактики норовируса пока не существует. Основные меры защиты — соблюдение личной гигиены, тщательная обработка продуктов, кипячение воды и своевременная изоляция заболевших.

