Ногинская больница получила новое оборудование для гемодиализа

Новое оборудование для гемодиализа установили в отделении реанимации стационара № 1 Ногинской больницы по адресу: г. Ногинск, ул. Комсомольская, д. 59. Его закупили по поручению губернатора Московской области в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

«Поступление современного оборудования позволяет расширить возможности оказания медицинской помощи пациентам с нарушением функции почек, в том числе находящимся в тяжелом состоянии и нуждающимся в лечении в условиях реанимации. Проведение гемодиализа непосредственно в стационаре дает возможность своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам по показаниям», — отметил главный врач Ногинской больницы Сергей Лившиц.

Гемодиализ применяют при выраженном снижении функции почек. Специальный аппарат очищает кровь от продуктов обмена и помогает выводить избыточную жидкость, выполняя часть функций почек. В реанимации такая терапия может потребоваться пациентам с острой почечной недостаточностью и другими тяжелыми состояниями.

Врач определяет необходимость гемодиализа индивидуально, с учетом состояния пациента и медицинских показаний. При необходимости процедуру проводят в стационаре в рамках назначенного лечения.

Новое оборудование расширяет возможности больницы по оказанию специализированной помощи и повышает ее доступность для жителей Богородского городского округа.

Доступная медицинская помощь — одна из задач нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Он заботится о возможностях для развития медицины по всей стране: строятся поликлиники, обновляются больницы, закупается современное оборудование, врачам помогают совершенствовать профессиональные навыки. В том числе местные хирурги стажируются в ведущих научных центрах, чтобы жители могли получать передовое лечение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.