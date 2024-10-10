Нижегородцам озвучили самые востребованные медицинские профессии в регионе

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В России проблема нехватки кадров затрагивает целый ряд регионов и отраслей, в том числе и медицину. В государственных медучреждениях Нижегородской области трудится более 50 тысяч сотрудников, среди которых врачи, медицинский и немедицинский персонал. О том, кого в этой сфере не хватает больше всего, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на региональный минздрав.

«На сегодняшний день в государственных учреждениях здравоохранения Нижегородской области, подведомственных областному минздраву, наиболее востребованы участковые терапевты, фтизиатры, участковые педиатры, психиатры, а также врачи скорой медицинской помощи», — заявили в министерстве.

Основные причины «кадрового голода» в региональной медсфере связаны с длительностью образовательного процесса и высокой профессиональной нагрузкой.

Кроме того, на госпортале «Работа России» открыто более 700 вакансий для врачей в частные и государственные медучреждения Нижегородской области.

Ранее эксперты «Авито Работы» сообщили, что на самые высокие зарплаты в нефтегазовой отрасли могут претендовать соискатели на должность газорезчика.