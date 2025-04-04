Нижегородские врачи достали из носа 6-летнего мальчика магниты из игрушки

Главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов рассказал, что в Нижнем Новгороде у ребенка в носу выявили застрявшие магниты из игрушки, сообщает pravda-nn.ru .

В один день 6-летнего мальчика родители доставили к специалистам. Ребенок жаловался на боль в носу и затруднения в дыхании. Врачи приступили к осмотру и выявили в носу магниты из детского конструктора, затем специалисты экстренно оказали помощь пациенту.

ЛОР-врач Валерия Наумова обнаружила инородные предметы в каждой ноздре. Магниты притянулись друг к другу через носовую перегородку, тем самым вызвав воспаление слизистой и сильный дискомфорт.

С помощью крючка специалисты удачно извлекли магниты из носа мальчика. По словам медиков, вмешательство прошло успешно, перегородки не пострадали, а воспаление должно пройти в ближайшее время.

Наумова предупредила, что долгое нахождение магнитов в носовых ходах чревато серьезными последствиями для здоровья. Могут начаться кровотечения и перфорации перегородки. Родителям рекомендовали не совершать попыток извлечения инородных предметов самостоятельно, так как ребенок может случайно вдохнуть их или проглотить.