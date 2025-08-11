НИКИ детства Подмосковья отметил 4 года научной деятельности

Научно-исследовательский клинический институт детства отметил свое четырехлетие. В честь этого события 6 августа в РДКД «Яуза» состоялось торжественное заседание Ученого Совета. Сотрудников института детства приветствовали глава администрации Мытищ Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов городского округа Андрей Гореликов, заместитель министра здравоохранения Подмосковья Елена Зинатулина, а также председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Московской Областной Думы Андрей Голубев. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Многопрофильный клинический центр, на базе которого и был создан институт, оказывает медицинскую помощь детям Подмосковья с 1936 года. За это время он стал одним из ведущих учреждений в Подмосковье. Здесь оказывается помощь детям по направлениям: эндокринология, ревматология, кардиология, пульмонология, гастроэнтерология, стоматология, детская реабилитация, аллергология и иммунология и др. Все лечение бесплатное, по полису ОМС. Попасть в НИКИ детства можно по направлению от участкового врача.

«НИКИ детства — известное не только в Мытищах и России, но и за их пределами медицинское учреждение. Здесь объединяются наука, практика и образование. В институте работает более 100 кандидатов и докторов наук, функционирует аспирантура в пяти научных подразделениях. Планируется открытие новых отделений. Сотрудники института разрабатывают клинические рекомендации, руководства и методические пособия. Совет молодых ученых активно участвует в деятельности учреждения. Кроме того, институт наладил международное сотрудничество, что способствует обмену опытом и знаниями с коллегами из других стран. Разработки ученых НИКИ детства имеют большое значение не только для Московской области и России, но и для мировой науки в целом», — отметил Андрей Голубев.

Также в торжественном мероприятии приняли участие партнеры НИКИ детства из ведущих медицинских учреждений России — НИКИ педиатрии и детской хирургии им. Вельтищева, МГНЦ им. Бочкова, МОНИАГ, МОНИКИ, Московского областного центра охраны материнства и детства, Центральной клинической больницы Управления делами Президента РФ и других. В рамках празднования состоялась церемония награждения сотрудников. Почетные грамоты и благодарности вручили за добросовестный труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие НИКИ детства и здравоохранения Московской области.

«Наши специалисты — фундамент научной и клинической работы Подмосковья, чьи исследования и практика напрямую влияют на диагностику и лечение редких и сложных заболеваний у детей. Награды — не только признание личных заслуг каждого сотрудника, но и символ единой, слаженной команды. Каждый из вас — от врача до лаборанта — делает НИКИ детства сильнее. Благодаря вам тысячи детей получают современную, безопасную и эффективную помощь. Это вдохновляет нас двигаться дальше», — подчеркнула директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Награды — это не только признание заслуг, но и стимул для всей команды института детства работать еще более эффективно и слаженно, для обеспечения высокого качества медицинской помощи маленьким пациентам Московской области. В завершении мероприятия выступили детский вокальный коллектив «Коллаж» и вокальный ансамбль «Аллегро» молодежного центра «Импульс» г. Мытищи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.