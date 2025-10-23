НИИ гриппа планирует проводить клинические исследования универсальной вакцины

НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ планирует выйти на клинические исследования универсальной вакцины от гриппа, сообщил директор института Дмитрий Лиознов.

Он выступил на пресс-конференции на тему: «Профилактика сезонных заболеваний в осенний период».

«Пока это разработка, которая находится на уровне доклинических исследований. Клинические исследования еще не начались, но доклинические исследования показали обнадеживающий результат. Дальше нам предстоит преступить к исследованиям, когда мы будем смотреть, насколько этот препарат работает для защиты людей. Для этого потребуется время», — заявил Лиознов.

Он отметил, что в настоящий момент все препараты, которые называются универсальной вакциной или планируют взять такое наименование, не дают человеку защиту на всю жизнь.

По словам Лиознова, ожидается, что разработка НИИ гриппа сможет дать иммунитет человеку на срок 1-2 года.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.