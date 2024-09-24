Незаконную пристройку к парковке демонтировали в столичном районе Раменки
На западе столицы собственник незаконно увеличил площадь коммерческого объекта, пристройку демонтировали, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.
В ЗАО на ул. Лобачевского, д. 110, к. 1, расположено восьмиэтажное здание многоуровневой автомобильной парковки и автосервиса.
«К одному из помещений была возведена пристройка — образовавшееся помещение было обустроено под выдачу машин после автотехнических работ. Данное сооружение в технической документации не отображено», — отметил Бобров.
По его словам, фактически собственник произвел самовольную реконструкцию здания и незаконно увеличил его полезную площадь. Силами Госинспекции по недвижимости самострой был демонтирован.
Глава контрольного ведомства напомнил, что к реконструкции относится изменение основных технико-экономических показателей здания: высота, количество этажей, площадь.