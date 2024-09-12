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Невролог Терехова: есть специфические типы мигрени, характерные для детей

Существуют специфические типы мигрени, которые характеры для детей. Это базилярная и абдоминальная мигрени, сообщила РИАМО врач-невролог, алголог, заведующая центром по лечению хронической боли АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Анна Терехова.

12 сентября отмечается Международный день борьбы с мигренью. Мигрень — приступы пульсирующей головной боли, они могут длиться от нескольких часов до 2-3 дней, усиливаться при физической активности.

«Базилярная мигрень — редкий вид мигрени, который часто наблюдается у девочек в период полового созревания», — сказала Терехова.

Она пояснила, что заболевание сопровождается шумом в ушах, нарушениями зрения, головокружениями, потерей координации и сознания, интенсивными и продолжительными болями.

По словам доктора, абдоминальная мигрень — форма, встречающаяся исключительно у детей. Она проявляется болями в животе, тошнотой, рвотой и диареей.

«Этот тип мигрени особенно сложно диагностировать, так как симптомы часто принимают за пищевые отравления или заболевания желудочно-кишечного тракта», — предупредила невролог.