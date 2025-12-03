Невролог рассказала, в чем причина тряски ноги за столом

Врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия объяснила, что привычка трясти ногой за столом чаще всего безвредна, но иногда может указывать на «синдром беспокойных ног» или другие неврологические расстройства, сообщает Газета.ru .

Привычка трясти ногой во время сидения за столом распространена среди многих людей. По словам Джикии, в большинстве случаев это нормальное явление, которое помогает снять стресс, улучшить концентрацию и кровообращение, а также размяться без необходимости вставать.

Врач отметила, что такие движения могут быть связаны с психологическими и физиологическими причинами. Среди них — стресс, тревога, избыток кофеина, недостаток физической активности и желание отвлечься от монотонной работы. Ритмичные движения ногой помогают организму справиться с напряжением и сосредоточиться.

Однако Джикия предупредила, что иногда привычка трясти ногой может быть симптомом «синдрома беспокойных ног». Это неврологическое расстройство проявляется неприятными ощущениями в ногах, которые усиливаются в покое и вынуждают человека двигаться, особенно вечером и ночью. В редких случаях подобные движения могут быть связаны с другими неврологическими состояниями, например, синдромом Туретта или тремором.

Если привычка не связана с медицинскими причинами, врач советует обратить внимание на триггеры, давать телу регулярную физическую нагрузку, практиковать техники расслабления, корректировать питание и использовать тактильные отвлекающие средства. Обратиться к неврологу стоит, если появляются неприятные ощущения в ногах, особенно если они мешают заснуть.

