Невролог рассказала, в чем причина тряски ноги за столом
Врач-невролог «СМ-Клиника» Марианна Джикия объяснила, что привычка трясти ногой за столом чаще всего безвредна, но иногда может указывать на «синдром беспокойных ног» или другие неврологические расстройства, сообщает Газета.ru.
Привычка трясти ногой во время сидения за столом распространена среди многих людей. По словам Джикии, в большинстве случаев это нормальное явление, которое помогает снять стресс, улучшить концентрацию и кровообращение, а также размяться без необходимости вставать.
Врач отметила, что такие движения могут быть связаны с психологическими и физиологическими причинами. Среди них — стресс, тревога, избыток кофеина, недостаток физической активности и желание отвлечься от монотонной работы. Ритмичные движения ногой помогают организму справиться с напряжением и сосредоточиться.
Однако Джикия предупредила, что иногда привычка трясти ногой может быть симптомом «синдрома беспокойных ног». Это неврологическое расстройство проявляется неприятными ощущениями в ногах, которые усиливаются в покое и вынуждают человека двигаться, особенно вечером и ночью. В редких случаях подобные движения могут быть связаны с другими неврологическими состояниями, например, синдромом Туретта или тремором.
Если привычка не связана с медицинскими причинами, врач советует обратить внимание на триггеры, давать телу регулярную физическую нагрузку, практиковать техники расслабления, корректировать питание и использовать тактильные отвлекающие средства. Обратиться к неврологу стоит, если появляются неприятные ощущения в ногах, особенно если они мешают заснуть.
