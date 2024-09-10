Невролог Подмосковья рассказала, как распознать детский инсульт

Детский инсульт — инвалидизирующая патология: у большинства детей, перенесших его, в дальнейшем отмечаются стойкий или пожизненный неврологический дефицит, нарушения нервно-психического развития, когнитивные и поведенческие расстройства, а также развивается эпилепсия, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Существуют два вида инсульта — ишемический и геморрагический. Ишемический инсульт представляет собой прекращения снабжения участка головного мозга в результате спазма или закупорки тромбом кровеносного сосуда головного мозга, геморрагический — кровоизлияние в структуру головного мозга. Заболевание может возникнуть у ребенка как внутриутробно или во время его рождения, так и в старшем возрасте.

За последний год в Детской больнице Московского областного центра охраны материнства и детства (МОЦОМД) детей с ишемическим инсультом проходило значительно больше пациентов, чем с геморрагическим.

По мнению врача-невролога психоневрологического отделения Детской больницы МОЦОМДа Татьяны Кацман, причины заболевания у ребенка в раннем возрасте могут быть осложненное течение беременности матери, заболевания крови, генетический фактор, врожденные пороки сердца, врожденные изменения головного мозга (артериовенозные мальформации, аневризмы), последствия перенесенных вирусных инфекций, системные заболевания — аутоиммунные.

Признаки инсульта могут быть разнообразны: нарушение речи или ее понимания, внезапное появление слабости в руке или ноге, головокружение, онемение половины лица, его асимметрия, двоение в глазах, нарушение координации движений, потеря сознания, судороги. Сложность в постановке диагноза инсульта заключается в том, что оно может выступать за масками других заболеваний.

«В отличие от взрослых, для которых более вероятны ишемические инсульты, вызванные закупоркой сосудов и недостатком кровоснабжения мозга, у детей не менее вероятна и другая разновидность инсульта — геморрагический. Он характеризуется кровоизлиянием в мозг и гибелью его тканей», — подчеркнула врач-невролог Детской больницы МОЦОМДа Татьяна Кацман.

В этих случаях нужно четко знать алгоритм действий, чтобы спасти ребенку жизнь, у которого появились признаки инсульта.

«Без промедления вызывайте скорую медицинскую помощь по телефону 112, если вы заметили у своего ребенка признаки инсульта. Не нужно надеется на то, что все пройдет само по себе. Первые три часа с момента проявления симптомов — то время, когда лечение наиболее эффективно», — добавила доктор.

Чем быстрее ребенок окажется в стационаре, тем больше шансов постановить ему правильный диагноз и быстрее начать адекватную терапию. Специалисты МОЦОМДа призывают родителей быть бдительными в отношении здоровья своих детей.

В Московской области обеспечением качественной и доступной медпомощи занимается министерство здравоохранения. В том числе строятся и ремонтируются медучреждения, открываются флагманские медицинские центры. В этом году планируется провести капремонт 35 объектов здравоохранения, еще ремонтные работы затронут почти 90 объектов здравоохранения. К возведению объектов привлекают в том числе и внебюджетные средства. В 2024 году девелоперы планируют ввести в Подмосковье в эксплуатацию 16 медучреждений — это первичное звено, взрослые и детские поликлиники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.