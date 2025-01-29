Невролог Подмосковья рассказал о причинах мигрени и методах лечения

Большая часть взрослого населения мира страдает от приступов мигрени. Несмотря на то, что причины этого недуга до конца не изучены, современные методы лечения позволяют значительно улучшить качество жизни пациентов, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мигрень — это сложное заболевание, требующее индивидуального подхода к лечению. Мы рекомендуем пациентам вести дневник головной боли для выявления триггеров и адаптации образа жизни. Существует множество факторов, способствующих возникновению мигрени. Помимо наследственной предрасположенности спровоцировать приступ могут нестабильный уровень артериального давления, нарушение кровоснабжения мозга, неврологические заболевания, стресс, менструация у женщин, голод, недосып или чрезмерный сон, а также употребление определенных продуктов, например, шоколада, кофеина, алкоголя, колбасных изделий, цитрусовых», — рассказал Максим Сутормин.

Приступ мигрени может продолжаться от 4 до 72 часов и часто сопровождается тошнотой, светобоязнью, боязнью громких звуков и ухудшением аппетита. Также боль часто усиливается при физической и интеллектуальной нагрузках.

«Хотя полностью вылечить мигрень невозможно, можно добиться сокращения длительности, частоты и тяжести приступов. Лечение включает прием медикаментов, таких как анальгетики и триптаны, соблюдение принципов правильного питания, наличие качественного отдыха и занятий спортом, а также отказ от курения и алкоголя. Для профилактики мигрени применяются немедикаментозные методы, включая прогрессивную мышечную релаксацию, психотерапию и акупунктуру», — отметил Максим Сутормин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.