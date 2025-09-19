Невролог перечислила пять сигналов мозга, указывающих на болезнь Альцгеймера

Врач Чудинская: провалы в памяти и апатия могут говорить о болезни Альцгеймера

В последние годы болезнь Альцгеймера считается «эпидемией XXI века», так как количество заболевших растет, а «волшебной таблетки» от заболевания все еще нет. Врач-невролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская в разговоре с РИАМО отметила, что это не повод для страха, а стимул к действию. При ранней диагностике заболевание можно взять под контроль с помощью грамотной профилактики, которая позволит продлить полноценную жизнь.

Чудинская перечислила пять признаков, которые не следует списывать на возраст и усталость. Если человек обнаружил у себя хотя бы один пункт, врач рекомендовала обратиться за консультацией к квалифицированному неврологу.

Тревожные сигналы заболевания

Провалы в памяти, которые мешают жизни. Вы забываете не просто имя актера, а куда положили ключи ежедневно, о чем только что договорились по телефону, выключили ли утюг. Страдает именно кратковременная память.

Речь становится беднее. Исчезают «красивые» слова, появляются описательные конструкции: «ну эта штука, которой режут» (вместо «нож»), «то, на чем воду носят» (вместо «ведро»).

Теряется нить разговора или сюжета фильма. Становится сложно планировать: организовать поход в магазин, распланировать день, вспомнить правила знакомой игры.

Пропадает ориентация в знакомых местах. Человек может заблудиться по дороге в магазин, в котором был много раз.

Появляется нехарактерная апатия или раздражительность. Пропадает интерес к хобби, которые раньше радовали. Или, наоборот, появляется немотивированная агрессия, подозрительность.

Чудинская отметила, что при выявлении у себя того или иного признака не следует паниковать. Разобраться в ситуации поможет квалифицированный специалист.

«Заметили у себя или близкого — не откладывайте. Запишитесь к неврологу. Первым делом врач, скорее всего, направит на МРТ головного мозга — это „золотой стандарт“ для выявления ранних атрофических изменений в гиппокампе и височных долях», — добавила невролог.

Наследственность

Генетическое тестирование на болезнь Альцгеймера имеет смысл только в определенных случаях. Исследования показывают, что строго наследственными являются всего 5-15% случаев этого заболевания и они обычно проявляются до 65-летнего возраста.

По словам невролога, если у близких родственников — родителей, братьев или сестер — болезнь Альцгеймера развилась в относительно молодом возрасте (до 65 лет), тогда генетический анализ может быть полезен. Однако специалисты не рекомендуют тратить средства на такое тестирование, если заболевание в семье проявлялось в более позднем возрасте. В таких случаях образ жизни играет значительно более важную роль, чем генетические факторы.

Важно понимать, что даже неблагоприятная наследственность не является окончательным приговором. Это, скорее, сигнал к тому, чтобы более активно заняться профилактикой заболевания, а не повод для отчаяния.

Профилактика деменции

Ученые подтверждают, что на данный момент специфических медикаментов от болезни Альцгеймера пока не существует, изменение повседневных привычек может значительно снизить риск развития этого заболевания.

Особенно важно укреплять нейронные связи в мозге. Специалисты объясняют это так: при Альцгеймере нарушаются привычные пути передачи информации между нейронами, но активная умственная деятельность помогает создавать альтернативные маршруты для сигналов.

Неврологи рекомендуют регулярно тренировать мозг разнообразными способами. Изучение иностранных языков считается одним из наиболее эффективных методов профилактики. Также полезно решать интеллектуальные задачи, читать сложную литературу и осваивать новые навыки — от музыкальных инструментов до компьютерных технологий. Начать укреплять здоровье мозга никогда не поздно, подчеркивают эксперты.

Физическая активность и питание

Последние исследования показывают, что регулярная физическая нагрузка также улучшает работу гиппокампа — центра памяти в мозге. Ежедневная пешая прогулка протяженностью 5 километров может снизить риск развития когнитивных нарушений на 40%. Особенно эффективными считаются кардионагрузки, такие как плавание, бег или езда на велосипеде.

Важно понимать, что даже минимальная активность имеет значение. Если вам сложно преодолевать большие расстояния, стоит начать с малого — ходить по квартире или преодолевать посильные дистанции. Любое движение работает на благо мозга.

Не менее важным фактором здоровья нейронов является правильное питание. Специалисты рекомендуют обратить внимание на средиземноморскую диету. Стоит включить в свой рацион больше овощей, зелени, особенно шпината и петрушки, фруктов и ягод — клубники и манго.

«Употребляйте жирную рыбу примерно дважды в неделю, добавьте орехи и оливковое масло. Такие изменения в питании напрямую влияют на состояние нервных клеток и общее здоровье мозга», — добавила специалист.

Здоровый образ жизни для защиты мозга

Для поддержания здоровья мозга рекомендуется исключить из рациона сахар и продукты глубокой переработки. Важно также уделять внимание полноценному отдыху и контролю уровня стресса.

Недостаток сна и постоянное напряжение негативно влияют на нервные клетки. Специалисты советуют спать не менее 7-8 часов ежедневно, поскольку это необходимое условие для восстановления мозговой активности.

Для снижения стресса эффективны регулярные занятия медитацией, дыхательными упражнениями или йогой. Не стоит пренебрегать временем, проведенным за любимым занятием или в компании приятных собеседников.

Пациентам с уже поставленным диагнозом важно сохранять оптимизм. Современная медицина предлагает препараты, которые, хотя и не устраняют заболевание полностью, но способны значительно замедлить его развитие и улучшить самочувствие на протяжении долгого времени. Обязательно нужно проконсультироваться с врачом о возможных методах лечения.

Исследования показывают, что активность мозга важна даже после постановки диагноза деменции. Регулярные когнитивные упражнения способствуют формированию новых нейронных путей, компенсирующих поврежденные участки. Специалисты рекомендуют продолжать тренировки вне зависимости от стадии заболевания.

Что касается повседневной заботы, эксперты единодушны: домашняя обстановка и поддержка близких создают наиболее благоприятные условия для пациентов. Когда семейный уход невозможен, оптимальным решением становится привлечение персонального помощника, обеспечивающего не только физический уход, но и эмоциональную поддержку. Размещение в специализированных учреждениях рассматривается как последний вариант, поскольку ограниченное общение и отсутствие персонального внимания могут существенно ускорить развитие заболевания.

«Вывод: ваша судьба — в ваших руках больше, чем в ваших генах. Начните с одного маленького шага сегодня — пройдите лишнюю остановку пешком, купите вместо пирожного горсть орехов, скачайте приложение для изучения языка. Каждое такое действие — это кирпичик в стене, которая защитит ваш самый ценный актив — ясный ум», — заключила невролог.

Ежегодно 21 сентября мировое сообщество отмечает Всемирный день, посвященный борьбе с болезнью Альцгеймера. Его задача — предоставить людям информацию о развитии болезни, методах лечения и особенностях заботы о пациентах.