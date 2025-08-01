Невролог озвучила, почему опасно спать со смартфоном под подушкой

Многие россияне активно используют телефон в течение дня, а, ложась спать, кладут его под подушку и сразу после пробуждения проверяют уведомления. Однако это может спровоцировать «синдром разбитого утра», рассказала врач-невролог «СМ-Клиника» Ксения Арифджанова. Об этом сообщает « Газета.ru ».

Смартфоны регулярно обмениваются данными. Это происходит из-за подключения к Wi-Fi, наличия мобильной связи и работы Bluetooth. Во время этих процессов появляется электромагнитное излучение. Оно слабое, но выделяется регулярно.

По информации Всемирной организации здравоохранения, долгое воздействие на человека электромагнитных волн, особенно рядом с головой, может спровоцировать нарушения. Среди них головная боль, раздражительность, бессонница и головокружение.

Таким образом, если смартфон находится рядом с головой долгое время, это может спровоцировать нарушения биоэлектрической активности мозга. Оказывается негативное влияние на фазу глубокого сна. В этот период мозг «обрабатывает» случившееся за день и формирует долговременную память.

Когда смартфон находится под подушкой, человек невольно тянется смотреть уведомления, переписываться. Иногда это происходит даже ночью. Таким образом, мозг и психика работают непрерывно. В результате увеличивается тревожность, и нервная система плохо восстанавливается.

«Постепенно формируется «синдром разбитого утра» — сон становится поверхностным и прерывистым, а утром появляются чувство усталости и сонливости, проблемы с концентрацией и усвоением информации», — добавила Арифджанова.