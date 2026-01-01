Невролог объяснила, почему опасно «похмеляться» алкоголем

Привычка снимать похмелье новой дозой алкоголя не облегчает состояние, а усиливает интоксикацию и повышает риск тяжелых осложнений, сообщила РИАМО невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская.

«Привычка похмеляться — классический пример, как краткосрочное облегчение оборачивается долгосрочным ударом по организму. Похмелье — это симптомокомплекс последствий острого отравления этанолом, а новая доза алкоголя не устраняет его, а лишь запускает очередную интоксикацию», — сказала Демьяновская.

По словам врача, при употреблении алкоголя «для облегчения» в организм поступает новая порция токсинов, из-за чего накапливаются продукты распада этанола. Печень не успевает их перерабатывать, концентрация вредных веществ в крови растет, а естественные процессы детоксикации нарушаются.

«Это резко повышает риск развития острого панкреатита и токсического гепатита. По сути, человек загоняет себя в порочный биохимический круг», — подчеркнула невролог.

Она отметила, что в таком состоянии организм находится в периоде максимальной уязвимости. Дополнительную нагрузку получает сердце, а печень и поджелудочная железа вынуждены перерабатывать новый объем токсинов.

