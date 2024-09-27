Невролог МОНИКИ Подмосковья рассказал про одну из причин инсульта

Инсульт — острое нарушение мозгового кровообращения. Сегодня он является одной из основных причин инвалидизации и смертности населения. Очень большой процент переживших инсульт становятся инвалидами, а 20-30% из них нуждаются в постоянном постороннем уходе. Одной из причин заболевания является стенозирующий атеросклероз сонных артерий. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Это системное хроническое заболевание при котором в сонных артериях происходит образование липидных бляшек. Выявлены несколько ключевых факторов, влияющих на развитие заболевания — повышенный уровень холестерина, хроническое воспаление в сосудистой стенке и склонность к тромбообразованию.

«Опасной особенностью этого заболевания является отсутствие каких-либо симптомов у пациента. Пока бляшки имеют небольшой размер и кровоток поддерживается на должном уровне, пациент может даже не подозревать о том, что болен. Вследствие сужения сонных артерий снижается кровоснабжение головного мозга и это зачастую становится причиной инсульта. Поэтому мы рекомендуем всем, но особенно людям из группы риска — страдающим от гипертонии, сахарного диабета, повышенного холестерина, курильщикам, людям с лишним весом, наблюдаться у врача, не пропускать диспансеризации и по назначению врача делать специализированный анализ крови „липидограмма“, чтобы убедиться, что здоровье в порядке», — рассказал руководитель службы неврологии и реабилитации МОНИКИ им. Владимирского Максим Сутормин.

Он добавил, что если вы почувствовали беспричинные головокружения, головные боли, потерю концентрации, снижение работоспособности, проблемы с памятью, онемение или слабость в руке или ноге, пожалуйста, обратитесь к врачу, чтобы исключить серьезные заболевания и не подвергать свое здоровье риску.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.