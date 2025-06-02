Неприятные сюрпризы: как защитить детей от вшей летом?

Педиатр Алексеева: для защиты ребенка от вшей важно следить за его волосами

Врач-педиатр Марина Алексеева заявила, что вши обычно попадают на голову через волосы, чтобы не допустить их появления у ребенка, нужно объяснить ему правила обращения с волосами: не пользоваться чужими расческами, не меняться заколками и резинками, не говорить «на ушко» с друзьями, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

«Это мелкие кровососущие бескрылые насекомые, питающиеся кровью человека. Отличаются они по строению, количеству необходимой для жизнедеятельности крови и излюбленной локализации. Наиболее часто в педиатрической практике мы видим головных вшей», — объяснила доктор.

По ее словам, заражение, как правило, происходит при соприкосновении с головой больного человека. Перед поездкой в летний лагерь ребенка лучше научить собирать прическу минимальной длины или сделать короткую стрижку.

Ранее в Санкт-Петербурге распространились вши: об этом сообщили родители учеников одной из школ Невского района.