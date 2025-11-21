«Непереносимость лактозы»: эксперт рассказала о популярном лжедиагнозе

Генеральный директор «Института молока» Татьяна Нагаева в эфире программы «Акцент» заявила, что растительное молоко никогда не займет на рынке место обычного коровьего, а так называемая «непереносимость лактозы» — это просто миф, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«На самом деле только у 6% населения непереносимость лактозы, а дополнительно 10% думают, что у них она есть, но это ничем не доказано, они никогда не сдавали анализ, но решили так для себя», — сказала эксперт.

По ее словам, миндальное, овсяное и другие альтернативные напитки — это на самом деле не молоко, а просто искусственные смеси. За 6-7 лет с момента появления на полках магазинов они не сумели стать альтернативой молоку, эти десерты выбирают всего 5% покупателей.

Ранее управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк отметил, что с 28 ноября по 6 января — в период Рождественского поста — не стоит ожидать снижения цен на молочную и мясную продукцию.

