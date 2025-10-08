Неонатальный скрининг в Подмосковье прошли уже более 50 тыс детей

В Московской области новорожденные проходят неонатальный скрининг, включающий исследование на 36 генетических заболеваний. Такая диагностика позволяет выявить на ранней стадии врожденный гипотиреоз, первичный иммунодефицит, спинальную мышечную атрофию (СМА) и другие тяжелые заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Благодаря расширенному неонатальному скринингу, мы можем своевременно выявлять тяжелые заболевания и начинать необходимое лечение и диспансерное наблюдение. С начала года в регионе такое исследование прошли уже более 50 тыс. новорожденных, из них у 58 были выявлены генетические заболевания», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Исследование проводится в первые дни жизни ребенка путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Более подробно узнать о системе родовспоможения Московской области можно на интернет-портале «Стань мамой в Подмосковье» (https://mama.zdrav.mosreg.ru/).

Также в Подмосковье работает Единый колл-центр системы родовспоможения региона «Стань мамой в Подмосковье». Позвонить можно по телефону: 8(800)550-30-03 ежедневно с 8:00 до 20:00. Звонок бесплатный.

