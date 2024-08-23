Немецкая Bayer подала в суд на российскую компанию из-за аналога «Ксарелто»

Немецкая Bayer подала в суд на российскую фармацевтическую компанию «Промомед», которая вывела на рынок аналог препарата для профилактики инсульта «Ксарелто», сообщает РБК .

Претензия заключается в том, что отечественное предприятие выпустило в оборот аналог лекарства до истечения срока патента. Он действует до декабря этого года. Вывод аналога до истечения патента на оригинальные препараты является нарушением прав на интеллектуальную собственность.

В «Промомеде» отметили, что действующее законодательство было соблюдено. Отечественная фармкомпания не признает нарушение прав.

Иск Bayer был принят к производству. Немецкая компания потребовала компенсацию в размере 12,6 млн рублей. Она также запросила запретить ответчику реализовывать аналог «Ксарелто» на госзакупках, но ей отказали в этом.

«Ксарелто» — самый продаваемый препарат в российских аптеках. Он был зарегистрирован в РФ в 2009 году. В прошлом году его продажи превысили 14 млрд рублей.

Ранее AstraZeneca оспорила патент на российский аналог своего онкопрепарата «Тагриссо». Она подала возражение на регистрацию «Осимертиниба».