Нелепые выходки и подозрительность: названы основные признаки деменции

Психотерапевт Сычова: гаджеты могут приводить к деменции у молодежи

Деменция в последнее время стремительно молодеет — старческим слабоумием могут страдать даже 30-летние. Врач психиатр, психотерапевт Татьяна Сычова рассказала, как определить первые признаки деменции и кто может быть в группе риска, сообщает «МИР 24» .

Деменция приводит к выраженному снижению умственных способностей, нарушению активности, в итоге человек постепенно утрачивает самостоятельность, рассказала Сычова.

По ее словам, о начале деменции могут сказать проблемы с памятью — больной не помнит недавние события, зато может детально воспроизвести факты своей юности.

Тревожными звоночками также являются перепады настроения — депрессия, тревожность, плаксивость, или, наоборот, чрезмерная активность и безумные выходки.

Кроме того, люди с деменцией бывают подозрительными и страдают бессонницей, у них может быть нарушена речь, а также отмечаются тремор рук и проблемы с походкой.

По словам врача, деменция может развиваться в первую очередь из-за наследственности. Также к ней могут привести черепно-мозговые травмы, диабет и проблемы с сосудами, аутоиммунные заболевания (например, рассеянный склероз) и нейроинфекции, такие как нейроборрелиоз.

Кроме того, у молодых людей спровоцировать деменцию могут гаджеты, дефицит сна и переизбыток работы. Риск развития болезни Альцгеймера — разновидности деменции — увеличивается при ментальных перегрузках и длительных нарушениях сна, предупредила специалист.