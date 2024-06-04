Врач-сомнолог и доктор медицинских наук Роман Бузунов заявил, что качество сна зависит от его длительности и у каждого человека она индивидуальна. Вместе с этим, по словам эксперта, недостаточный и некачественный сон может привести к ранней смертности, сообщает «ФедералПресс» .

Медик обратил внимание, что здоровый сон среднестатического человека должен составлять 7–9 часов, однако диапазон нормы — 4–12 часов. В связи с этим, по словам Бузунова, если пациент «короткоспящий», то на его самочувствии несильно скажется недостаток сна.

«Есть работа, которая показывает, что если сон плохой, если сокращать его длительность, то это существенно увеличивает смертность», — добавил сомнолог.

Организм «длинноспящего» человека, если он провел в постели недостаточно времени, затребует «возмещения» недостающих часов сна в другой день. В то же время, по словам врача, «глобально уменьшить» продолжительность сна не получится никому из людей.