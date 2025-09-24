Не только про деньги: на что обратить внимание на приеме пластического хирурга

Главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян заявил, что существует несколько настораживающих сигналов на консультации пластического хирурга при подготовке к операции, сообщает RuNews24.ru .

«Первая консультация должна быть не просто осмотром и обсуждением стоимости. Это время для глубокого общения с пациентом. Хирург должен тщательно выслушивать вас, понять, какие именно аспекты вашей внешности вызывают недовольство, а также уточнить, каких результатов вы ожидаете от операции», — сказал доктор.

По его словам, если вам кажется, что доктор торопится, не дает высказаться или хвастается больше, чем интересуется вашим здоровьем, стоит поискать другого врача.

Еще один важный аспект — необоснованные гарантии. Пластическая хирургия, несмотря на все достижения, не всесильна. Например, нельзя добиться модельной внешности, убрав незначительные жировые отложения.

Чрезмерные обещания превратить пациента в знаменитость, заверения в безупречном результате, идущие вразрез с реальностью и физиологией, должны насторожить, заключил эксперт.

