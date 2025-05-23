Не путайте лицо и попу: почему нельзя использовать одно полотенце

У разных частей тела своя микрофлора, поэтому для рук, лица и тела должно быть отдельное полотенце, сообщила РИАМО врач-дерматолог, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«Здоровье и красота напрямую связаны с соблюдением правил гигиены. Однако даже соблюдение гигиенических процедур, таких как ежедневный душ, регулярное мытье рук и чистка зубов, не гарантирует избавления от бактерий, если после водных процедур использовать полотенце, не отличающееся свежестью. У каждого в семье должен быть свой комплект, в который входят полотенца для лица, рук и тела», — сказала Филева.

Она пояснила, что у разных частей тела своя микрофлора — набор бактерий, грибов и других микроорганизмов, живущих на коже. Перенося их с одного участка на другой, можно нарушить баланс и спровоцировать развитие инфекции.

«Например, участки между пальцами ног — благоприятная среда для развития грибков. Если одним полотенцем вытереть все тело, можно занести грибок на нежную кожу лица, шеи, рук. Также кожа лица более склонна к раздражениям и воспалениям, поэтому людям с чувствительной и проблемной кожей желательно использовать свежее полотенце каждый день или заменить его одноразовыми бумажными салфетками», — посоветовала дерматолог.

Филева отметила, что полотенце — как и любое средство личной гигиены — не стоит делить с другими людьми. Каждый человек оставляет на нем частички кожи, капельки слюны, а также бактерии и вирусы, которые в них содержатся.

«Уровень иммунитета может быть разным даже у членов одной семьи, в результате один человек хорошо противостоит патогенам, а у другого они могут вызвать воспаления, кожные заболевания, ОРВИ, кишечные инфекции», — заключила она.

Каждый год 25 мая поклонниками творчества известного британского писателя Дугласа Адамса отмечается День полотенца (англ. Towel Day). В течение целого дня они носят повсюду с собой полотенце, не расставаясь с ним ни на минуту, таким образом отдавая дань памяти своему любимому писателю.