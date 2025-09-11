Не просто следование веяниям моды: когда нужно делать ринопластику

Ринопластика — это не просто следование мимолетным веяниям моды или попытка соответствовать стандартам красоты с обложек глянцевых журналов. Это путь к восстановлению гармонии и здоровья. О том, как понять, что пора обратиться к ринопластике, рассказал главный врач клиники Art Plastic, профессор Тигран Алексанян, сообщает RuNews24.ru .

По словам Алексаняна, если человек замечает, что избегает фотографий в профиль, а его нос представляется чрезмерно большим или широким, то это серьезный повод задуматься о коррекции. Если эти моменты человека беспокоят на протяжении многих лет, омрачая жизнь и подрывая самооценку, профессор советует не медлить с консультацией пластического хирурга. Ринопластика обладает способностью сбалансировать черты лица, создать ту самую гармонию, которой не хватает пациенту, чтобы чувствовать себя уверенным.

В жизни случаются разные ситуации, и иногда они оставляют заметные следы. Если в результате удара или другой травмы нос деформировался, искривился, дыхание стало затрудненным, а болезненные ощущения не проходят — это не просто косметическая проблема. Посттравматическая деформация требует квалифицированного вмешательства. Ринопластика поможет восстановить не только правильную форму, но и вернуть носу его нормальную функцию.

С возрастом человеческое тело и лицо претерпевают изменения, и нос не является исключением. Кончик носа может опуститься, крылья носа — расшириться, могут появиться мелкие неровности. Если эти возрастные изменения начинают человека расстраивать, влиять на восприятие собственной внешности, то можно обратиться за помощью к хирургу. Современная ринопластика позволяет вернуть носу прежнюю изящность и гармоничность.

Затрудненное дыхание даже в спокойном состоянии, а тем более полная или частичная потеря обоняния — это серьезные симптомы. Часто причиной таких нарушений является все то же искривление носовой перегородки, которое препятствует доступу воздуха к обонятельным рецепторам. Ринопластика может вернуть возможность чувствовать запахи и наслаждаться полнотой жизни.

Если человек обнаружил у себя один или несколько из этих признаков, то это является основанием для скорейшего обращения к пластическому хирургу. По словам врача, ринопластика — это не дань моде, а решение реальных проблем, которые мешают свободно дышать, чувствовать себя уверенно и просто радоваться жизни.