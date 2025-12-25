Не надо дергаться: как снизить повреждения при падении на льду

Травматолог: на льду надо падать на бок, чтобы снизить риск переломов

Врач травматолог-ортопед, заведующий хирургическим отделением клиники «Будь Здоров» на Сретенке Абдула Гаджимурадов в беседе с РИАМО перечислил простые правила, которые помогут избежать самых опасных травм в гололед.

«Полностью обезопасить себя не получится, но есть возможность уменьшить травмоопасность при таких падениях. При потере равновесия приседайте — так можно снизить высоту падения. Падать надо на бок, а не на спину, и не выставляйте руки в сторону падения, а держите их согнутыми и прижатыми к телу», — советует Гаджимурадов.

Ранее РИАМО писало о том, что самые частые травмы в гололед черепно-мозговые, а также переломы рук, когда человек выставляет их в сторону падения. Кроме того, правильно выбранная обувь, тоже поможет избежать коварства гололедицы.

«Зимняя обувь должна быть не модной, а функциональной с нескользящей, рельефной подошвой, на низком устойчивом каблуке или без него, с жесткой фиксацией пятки и голеностопа, без гладкой кожаной или пластиковой подошвы», — добавил врач-травматолог.

И напоследок, «накладные шипы для обуви» — звучит как перебор, но это помогает справиться с гололедицей.

