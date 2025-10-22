«Не доводить до абсурда»: депутат раскритиковал злоупотребление пластикой

«Я против того, чтобы вот появлялись отдельные виды, как гуманоиды. Они все одинаковые. Меня это пугает. У них одинаковые губы, скулы, носы, они вот так десять, когда стоят в ряд, непонятно, кто старше, кто мать, кто сестра, а по факту это вообще не родственники», — сказал спикер ГД в эфире радио Sputnik.

Он назвал чрезмерный «улучшайзинг» болезнью и подчеркнул, что выступает за естественность и природную красоту.

По словам Хамзаева, начав делать операцию за операцией, девушка уже не может остановиться, у нее формируются комплексы и зависимость.

Отдельный вопрос — это дети. Доступ несовершеннолетних к подобным манипуляциям следует строго регламентировать, осуществляя его исключительно с согласия законных представителей — родителей или опекунов.

В виде исключения подобное ограничение может быть снято при наличии медицинских показаний, таких как ожоговые поражения или иные состояния, требующие высококвалифицированного вмешательства, заключил депутат.

