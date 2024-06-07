Анестезиолог рассказала о лечении детских зубов под наркозом

Когда речь заходит о лечении детей, контакт с которым невозможен и затруднен, врач-стоматолог рекомендует общее обезболивание — наркоз. Некоторые родители реагируют крайне негативно и даже враждебно, утверждая, что наркоз детям противопоказан. В обоих случаях — это заблуждение, заявила РИАМО врач-анестезиолог стоматологической клиники DinStom Наталья Данилова.

«Наркоз детям разрешен с рождения, если планируемая манипуляция невозможна, но необходима для сохранения здоровья ребенка, то есть имеются объективные причины для ее проведения. Последствия нелеченого кариеса и преждевременного удаления зубов в запущенном случае могут привести к серьезным осложнениям — острое гнойное воспаление надкостницы, флегмоны и абсцессы мягкий тканей и даже сепсис — системное жизнеугрожающее воспаление», — рассказала Данилова.

Сегодня есть возможность использовать для наркоза современные нетоксичные препараты не влияющие негативно на развитие ребенка и организм в целом. Это подтверждается научными исследованиями и практическими наблюдениями, в том числе и у детей с нарушениями развития и заболеваниями центральной нервной системы.

«Если мы говорим о качественном лечении зубов, которое предусматривает полноценное обезболивание, препарирование зуба, постановку пломб и даже коронок, то становится совершенно понятно, что это отнюдь не простая процедура», — добавила анестезиолог.

Она также напомнила, что молочные зубы имеют такое же строение, как и постоянные — у них есть корни, нервы, а лечение такое же болезненное, как и у взрослых, а иногда и больнее из-за более низкого болевого порога и высокой нервной возбудимости у детей. Более того, во время лечения стоматолог использует потенциально опасные инструменты (турбину с твердосплавными фрезами, зонды, иголки), работа с которыми даже в руках у опытного врача может нанести серьезные травмы в случае отсутствия адекватных условий для лечения (сопротивление ребенка или даже простое непонимание им команд стоматолога).

«И, наконец, оказание стоматологической помощи на законодательном уровне регламентировано приказом МЗ РФ № 910н от 13.11.2012 года, согласно которому санацию детей до 3 лет с множественным осложненным кариесом, а также детей от 1 года до 18 лет по медицинским показаниями необходимо проводить в условиях общего обезболивания», — заключила специалист.