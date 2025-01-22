Не ботоксом единым: какие компоненты косметики самые полезные и ценные

Дерматологи выделили ключевые компоненты, которые должны присутствовать в косметике для эффективного ухода за кожей. Крема и сыворотки могут устранить широкий спектр проблем, включая высыпания, пигментацию, морщины и жирный блеск. Основные активные вещества, полезные для кожи, включают ретиноиды, витамин С, различные кислоты (AHA, BHA, азелаиновую, гиалуроновую), мочевину и ниацинамид (витамин B3), сообщает «Секрет Фирмы» .

Ниацинамид, широко используемый в косметических средствах, помогает увлажнять кожу и повышает синтез керамидов, которые защищают эпидермис от неблагоприятных факторов внешней среды. Этот компонент обычно назначают в форме сывороток или тоников.

Мочевина является еще одним ценным ингредиентом, который не только увлажняет, но и способствует работе других активов, проникающих в кожу. Она используется в лечении хронической сухости и обладает кератолитическим эффектом, что делает ее полезной в кремах для удаления нежелательных волос. Однако нужно помнить, что применение мочевины на поврежденной коже может вызвать раздражение.

Витамин С, в частности L-аскорбиновая кислота, эффективен для коррекции пигментации и замедления процессов старения. Рекомендуется использовать его в составе сывороток в утреннее время, накладывая после очищения и перед солнцезащитными средствами.

Гиалуроновая кислота — также средство для увлажнения кожи, поддерживающее ее упругость. Несмотря на данные о ее эффективности в инъекциях и других формах, она остается важным элементом в косметологии для улучшения состояния кожи, сглаживая морщины.

Также известны кислоты AHA и BHA, которые используются для отшелушивания и борьбы с акне благодаря своим антимикробным свойствам. Азелаиновая кислота помогает при гиперпигментации и розацеа, но менее эффективна для лечения тяжелых форм акне по сравнению с другими средствами.

Ретинол, форма витамина А, тоже обладает мощными антивозрастными свойствами. Он помогает разглаживать мелкие морщинки, выравнивать тон кожи и улучшать текстуру. При этом его следует вводить в режиме постепенного наращивания частоты нанесения, чтобы избежать раздражения. После применения желательно увлажнить кожу и защитить ее от солнца.

Мицеллярная вода, представляющая смесь молекул с гидрофильными и липофильными частями, эффективно очищает кожу, притягивая загрязнения. Однако важно выбирать средства без отдушек и красителей, так как они могут вызывать аллергию.

«Наиболее безопасный вариант — мицеллярная вода с pH 5.5, без отдушек и красителей», — добавила дерматолог, косметолог, специалист Docma Виктория Сайфуллина.

Стоит помнить, что важны правильные дозировки и схемы применения, так как неправильное использование может привести к серьезным последствиям, включая химические ожоги или некроз тканей. Кроме того, поддерживать молодость кожи можно не только косметикой, но и правильным питанием.