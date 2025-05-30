Не более 300 грамм: стало известно, что квас полезен далеко не всем

Врач Соломатина: для взрослых людей квас полезен только в дозе 200-300 гр

Диетолог и врач общей практики Елена Соломатина рассказала, что квас может негативно влиять на организм при наличии определенных заболеваний, сообщает сайт «Узнай.ру» .

«Людям с инсулинорезистентностью, диабетом, лишним весом или гипертонией следует с осторожностью относиться к этому напитку. Особенно опасен прием кваса на голодный желудок и в сочетании с определенными продуктами», — заявила эксперт.

Для маленьких детей квас, по мнению врача, опасен брожениями в животе. Беременным, кормящим и пожилым людям Соломатина рекомендовала исключать данный напиток ил рациона.

Для ослабленных людей допускается квас только в строго ограниченных дозах. Подростку достаточно не более 50 грамм, а до взрослых нормой является 200–300 грамм кваса.

При выборе кваса диетолог посоветовала обращать внимание на качество продукта, выбирать крупных производителей в проверенных торговых точках с соблюдением температурного режима хранения. Также нужно всегда проверять срок годности напитка и избегать кваса, который хранился в тепле или на солнце.

При этом квас сирени и определенную питательную ценность. Он содержит витамины группы B благодаря наличию дрожжей и продукты брожения и ферменты, которые могут положительно влиять на пищеварение и микробиом кишечника.