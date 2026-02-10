Названы виды рака, которые чаще всего рецидивируют

По его словам, злокачественные новообразования поджелудочной железы и легких также нередко возвращаются после лечения.

«Онкологические заболевания — это следствие развития клеток, которые не умеют прекращать свой рост и деление. Когда встает вопрос, какой тип онкологии чаще рецидивирует, то важно сразу определить, что такое „чаще“. Если мы говорим об абсолютных значениях, то тут типы совпадут с заболеваемостью. Например, когда холангиокарцинома встречается примерно в 1 случае на 100 тыс. населения, то количество рецидивов будет меньше, чем у рака молочной железы, который встречается в 60–70 раз чаще. Если мы говорим об относительных рисках, то в основном возвращаются меланома, рак поджелудочной железы, яичников и легких», — подчеркнул врач.

Борисов добавил, что при рецидиве после оперативного лечения злокачественные клетки могут мигрировать из первичной опухоли различными способами. Онкологи пытаются прогнозировать этот процесс, однако на сегодняшний день надежных методов для этого не существует. Как уточнил специалист, именно поэтому раковые клетки способны закрепиться в отдаленной области, не затронутой во время операции, и впоследствии сформировать новую опухоль.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.