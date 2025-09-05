Названы симптомы-предвестники остановки сердца у молодых людей до 36 лет

Шведские ученые из Гетеборгского университета провели анализ случаев внезапных смертей от сердечного приступа среди молодежи и выявили 6 признаков, сигнализирующих о риске остановки сердца, сообщает «Царьград» .

В рамках исследования была проанализирована обширная база данных, содержащая информацию о 900 случаях внезапной смерти в результате остановки сердца в период с 2000 по 2010 год. В выборку вошли пациенты молодого возраста, а именно до 36 лет.

По информации журнала News Medical, средний возраст умерших от сердечных проблем составил 24 года, при этом 64% случаев приходилось на мужчин.

Важно отметить, что треть пациентов, скончавшихся от сердечного приступа, обращалась за медицинской помощью за 6-12 месяцев до смерти. Именно этот факт привлек внимание шведских исследователей, которые детально изучили медицинские карты, протоколы вскрытий и другие релевантные материалы.

В результате проведенного анализа были определены шесть симптомов, которые наблюдались у пациентов, скончавшихся от остановки сердца. Наиболее часто встречались жалобы на потерю сознания, судорожные приступы и учащенное сердцебиение. Помимо этого, среди предвестников выделялись тошнота, рвота и повышение температуры тела.