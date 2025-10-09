Названы 5 ключевых привычек, которые сохранят здоровье щитовидки

От состояния щитовидной железы зависит психическое и физическое здоровье россиян, она производит гормоны, влияющие на обмен веществ и работу систем организма. Неправильный образ жизни, плохая окружающая среда и вредные привычки могут оказывать негативное влияние на нее, рассказала « Вечерней Москве » врач-эндокринолог Ольга Павлова.

Павлова перечислила пять важных моментов, которые позволят сохранить здоровье щитовидной железы. Сначала нужно наладить режим питания. Важно, чтобы оно было сбалансированным. Важно получать из пищи витамин D, йод и селен.

Необходимо периодически получать физическую нагрузку. Она позволит укрепить не только щитовидку, но и иные органы.

Третий важный пункт — стараться избегать стрессовых ситуаций или нервничать. Во время них организм выделяет кортизол и адреналин, что негативно влияет на здоровье щитовидной железы.

Еще необходимо отказаться от табака, спиртных напитков и иных токсинов. Они плохо влияют на работу щитовидной железы. Курение и вовсе может спровоцировать появление болезней органа.

Также Павлова посоветовала посещать осмотры и консультироваться с докторами. Они могут быстро определить, есть ли нарушения в функционировании щитовидки, и посоветовать способы их лечения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.