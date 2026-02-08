Назван перечень продуктов, из-за которых можно заразиться вирусом Нипах
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Сырые фрукты и свежевыжатые соки не рекомендуется употреблять туристам в государствах, в которых распространен Нипах. Есть вероятность, что пища в прошлом соприкасалась с переносчиками патогена, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Нельзя есть сырые или непастеризованные продукты, которые контактировали с летучими мышами. В первую очередь это касается сырых фруктов и свежевыжатых соков.
Также важно мыть еду перед употреблением. Еще в Роспотребнадзоре посоветовали узнать про эпидемиологическую обстановку в стране перед отпуском.
К больным животным подходить нельзя. Не рекомендуется посещать свинофермы или рынки живых животных в местах, где заметили инфекцию.
Важно соблюдать правила личной гигиены. Если после отпуска появились кашель, мышечная, головная боли или лихорадка, путешественникам нужно идти к врачу. Также важно указать название страны, где человек отдыхал.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.