Назван перечень продуктов, из-за которых можно заразиться вирусом Нипах

Роспотребнадзор не советует есть сырые фрукты в государствах, где нашли Нипах

Сырые фрукты и свежевыжатые соки не рекомендуется употреблять туристам в государствах, в которых распространен Нипах. Есть вероятность, что пища в прошлом соприкасалась с переносчиками патогена, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Нельзя есть сырые или непастеризованные продукты, которые контактировали с летучими мышами. В первую очередь это касается сырых фруктов и свежевыжатых соков.

Также важно мыть еду перед употреблением. Еще в Роспотребнадзоре посоветовали узнать про эпидемиологическую обстановку в стране перед отпуском.

К больным животным подходить нельзя. Не рекомендуется посещать свинофермы или рынки живых животных в местах, где заметили инфекцию.

Важно соблюдать правила личной гигиены. Если после отпуска появились кашель, мышечная, головная боли или лихорадка, путешественникам нужно идти к врачу. Также важно указать название страны, где человек отдыхал.

