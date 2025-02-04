Научный отдел детской уроандрологии заработал в МОЦОМД

В МОЦОМД начал свою деятельность научный отдел детской уроандрологии. Отдел был учрежден на базе НИКИ детства Минздрава Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках этого проекта запланировано проведение нескольких мультицентровых исследований. В исследовании примут участие Московский областной центр охраны материнства и детства (МОЦОМД), Подольская детская городская больница и детский клинический центр имени Леонида Рошаля.

Руководителем научно-исследовательской работы на базе МОЦОМДа выступит заведующий отделением детской уроандрологии, главный внештатный детский уролог Андрей Суходольский. Одним из ключевых направлений исследования будет изучение и подбор необходимой антибиотикотерапии в преддверии оперативного вмешательства у детей с заболеваниями органов мочевыделительной системы.

«Антибиотикопрофилактика и антибиотикотерапия в наши дни имеют исключительное значение, учитывая нарастающую резистентность микроорганизмов к антибиотикам, а также резкое снижение темпа производства новых групп антибактериальных препаратов», — отметил доктор Суходольский.

Одним из важных аспектов антибиотикопрофилактики является периоперационная антибиотикопрофилактика — введение антибактериального препарата накануне оперативного вмешательства для снижения риска и количества бактериальных осложнений. В настоящее время в Российской Федерации отсутствуют утвержденные клинические рекомендации по проведению периоперационной антибиотикопрофилактики. Поэтому основной задачей мультицентрового исследования будет создание алгоритмов проведения подобной антибиотикопрофилактики. Это позволит не только сократить сроки нахождения пациентов в стационаре на 2-3 дня, но и значимо снизить количество инфекционных осложнений. На базе МОЦОМДа в научном отделе примут участие специалисты отделения детской уроандрологии, а также отделения хирургии новорожденных так, как именно эти 2 отделения выполняют оперативные вмешательства детям с патологией мочевыделительной системы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.