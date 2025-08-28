Натуральный мед нельзя приготовить дома — это всегда суррогат – врач

Врач Белоусов: человек не может сам сделать дома мед — это всегда суррогат

Попытки «сварить мед» в домашних условиях бессмысленны и могут быть опасны: настоящий продукт создают только пчелы, а кухонные аналоги остаются сахарными суррогатами, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов.

«Натуральный мед — продукт жизнедеятельности пчел. Они собирают нектар, обогащают его ферментами, испаряют лишнюю влагу и только потом запечатывают соты воском. Все, что человек может сделать на кухне, — это суррогат: сиропы с ароматизаторами, уваренные соки, сахарные смеси», – рассказал Белоусов.

Такие продукты могут быть безопасны, но медом они не являются, уточнил врач.

«Но эксперименты могут быть опасны. При неправильном хранении сиропы становятся средой для бактерий, включая возбудителя ботулизма. Нет контроля качества — возможны плесень, токсины или аллергены. А высокое содержание простых сахаров может спровоцировать проблемы с ЖКТ, особенно у людей с диабетом или синдромом раздраженного кишечника», – предупредил врач.

Ранее председатель союза пчеловодов России Валерий Михеев сообщил о том, что с полок магазинов в новом году может пропасть натуральный мед. Объясняется это тем, что из-за завышенных требований к пасечникам и сильно выросших в цене анализов на продукцию многие небольшие пасеки не желают отдавать излишки меда. При этом создать искусственный мед нетрудно.